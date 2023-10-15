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Мощный взрыв прогремел в Херсоне: в некоторых районах пропало электричество, есть перебои с водой

Киев • УНН

 • 463318 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Херсоне прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Мощный взрыв прогремел в Херсоне: в некоторых районах пропало электричество, есть перебои с водой

Цитата

"Сразу после этого (взрыва - ред.) в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой. Информация уточняется. Ждите официальных сообщений", - сообщил Мрочко.

Напомним

Из-за ночных обстрелов армии рф территории Херсонской области тяжелые ранения получил пожилой мужчина.

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