Мощный взрыв прогремел в Херсоне: в некоторых районах пропало электричество, есть перебои с водой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Херсоне прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Сразу после этого (взрыва - ред.) в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой. Информация уточняется. Ждите официальных сообщений", - сообщил Мрочко.
Напомним
Из-за ночных обстрелов армии рф территории Херсонской области тяжелые ранения получил пожилой мужчина.