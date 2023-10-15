Окупанти атакували Херсонщину вночі: отримав поранення літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Через нічні обстріли армії рф території Херсонської області тяжкі поранення отримав літній чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram, пише УНН.
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“Близько 1 години ночі окупанти вдарили по Кізомису. Під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його з важкими травмами госпіталізували. Медики провели операцію і продовжують боротися за його життя.
Деталі
Протягом суботи росіяни здійснили 107 обстрілів, випустивши 622 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, будинок культури, пошту та магазин у Херсонському районі; підприємство та територію ринку у Херсоні.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.
Нагадаємо
Окупанти вкотре завдали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.