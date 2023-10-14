Окупанти атакували Херсон: у прибережних районах лунали вибухи - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Окупанти вкотре завдають ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Цитата
"Ворог вкотре за сьогодні атакує Херсон! У прибережних районах міста лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обстріл ведеться з тимчасово окупованого лівого берега.
Доповнення
Сьогодні під час обстрілу російськими окупантами Бериславського району загинула жінка, яка перебувала на балконі будинку.