На Херсонщині загинула жінка, яка під час ворожого обстрілу перебувала на балконі будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні під час обстрілу російськими окупантами Бериславського району загинула жінка, яка перебувала на балконі будинку. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.
Зазначається, що обстріл відбувся близько четвертої години дня.
“За даними слідства, 14 жовтня близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Один із снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям”, — йдеться у повідомлені прокуратури.
Дані щодо інших потерпілих уточнюються.
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