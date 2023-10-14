На Херсонщині загинула жінка, яка під час ворожого обстрілу перебувала на балконі будинку

Зазначається, що обстріл відбувся близько четвертої години дня.

“За даними слідства, 14 жовтня близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Один із снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям”, — йдеться у повідомлені прокуратури.

Дані щодо інших потерпілих уточнюються.

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