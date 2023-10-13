У Херсоні росіяни обстрілом пошкодили колектори до очисних споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ пошкоджено колектори між насосною станцією каналізації та очисними спорудами, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ пошкоджені колектори, які сполучають головну насосну станцію каналізації з міськими очисними спорудами", - зазначив Мрочко у Telegram.
Нагадаємо
Херсон сьогодні вкотре опинився під обстрілом російських військ.