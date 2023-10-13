В Херсоне россияне обстрелом повредили коллекторы к очистным сооружениям
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Херсоне в результате обстрела российских войск повреждены коллекторы между насосной станцией канализации и очистными сооружениями, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
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"В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск повреждены коллекторы, соединяющие главную насосную станцию канализации с городскими очистными сооружениями", - отметил Мрочко в Telegram.
Напомним
Херсон сегодня в очередной раз оказался под обстрелом российских войск.