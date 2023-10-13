Херсон під ворожим обстрілом, у центрі міста чути вибухи - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Херсон сьогодні вкотре опинився під обстрілом російських військ, звуки вибухів лунають у середмісті, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Херсон під ворожим обстрілом! Вибухи чути у центрі міста! Не виходьте без потреби на вулицю! Залишайтесь у безпечних місцях!" - написав Мрочко у Telegram.
Нагадаємо
12 жовтня по Херсону росіяни випустили 49 снарядів, область обстріляли 100 разів, є жертви.