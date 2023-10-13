По Херсону росіяни випустили 49 снарядів, область обстріляли 100 разів, є жертви

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"За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 49 снарядів", - написав Прокудін у Telegram.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі; медичну установу та завод у Херсоні; підприємство у Бериславському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - повідомив Прокудін.

Доповнення

12 жовтня росіяни атакували село Микільське.