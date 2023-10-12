Херсонщина: росіяни атакували село Микільське, травмовано чоловіка — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Росіяни надвечір атакували село Микільське. Це Херсонська область. Там поранення зазнав місцевий мешканець. Про наслідки обстрілу повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.
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“Надвечір окупанти обстріляли село. Травми отримав чоловік 1948 року народження”, — повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації Херсонщини.
Деталі
У чоловіка, який зазнав поранення, незначні ушкодження. Тож госпіталізації він не потребував, — поточнили в ОВА.
Армія рф вдарила по Микильському сьогодні у другій половині дня. Про руйнування у селі інформації наразі не має.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, про те що Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав родини з дітьми виїхати з територій, які найчастіше під російськими обстрілами.