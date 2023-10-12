Херсонщина: росіяни атакували село Микільське, травмовано чоловіка — ОВА

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“Надвечір окупанти обстріляли село. Травми отримав чоловік 1948 року народження”, — повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації Херсонщини.

Деталі

У чоловіка, який зазнав поранення, незначні ушкодження. Тож госпіталізації він не потребував, — поточнили в ОВА.

Армія рф вдарила по Микильському сьогодні у другій половині дня. Про руйнування у селі інформації наразі не має.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав, про те що Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав родини з дітьми виїхати з територій, які найчастіше під російськими обстрілами.