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Херсонщина: росіяни атакували село Микільське, травмовано чоловіка — ОВА

Херсонщина: росіяни атакували село Микільське, травмовано чоловіка — ОВА

Київ • УНН

 • 352546 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Росіяни надвечір атакували село Микільське. Це Херсонська область. Там поранення зазнав місцевий мешканець. Про наслідки обстрілу повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.

Цитата

“Надвечір окупанти обстріляли село. Травми отримав чоловік 1948 року народження”, — повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації Херсонщини.

Деталі

У чоловіка, який зазнав поранення, незначні ушкодження. Тож госпіталізації він не потребував, — поточнили в ОВА.
Армія рф вдарила по Микильському сьогодні у другій половині дня. Про руйнування у селі інформації наразі не має.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав, про те що Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав родини з дітьми виїхати з територій, які найчастіше під російськими обстрілами.

Українські Національні Новини

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