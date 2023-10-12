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Ворог поновив обстріл Херсона: у місті лунають вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські військові поновили обстріл Херсона. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, у місті лунають вибухи, передає УНН.

Цитата

"Ворог поновив обстріл Херсона! Вибухи чути у прибережних районах міста! Перейдіть до більш безпечних місць! Будьте обережні! Тримайтеся подалі від вікон!" - повдіомив Мрочко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Херсонської ОВА закликав родини з дітьми евакуюватись з районів, які постійно обстрілює рф

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, російські війська знову обстрілюють житлові квартали Чорнобаївки Херсонської області.

Також, відомо, що один з російських ударів прийшовся по дитячій лікарні – попередньо обійшлося без постраждалих.

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