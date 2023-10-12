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Враг возобновил обстрел Херсона: в городе раздаются взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские военные возобновили обстрел Херсона. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, в городе раздаются взрывы, передает УНН.

Цитата

"Враг возобновил обстрелы Херсона! Взрывы слышны в прибрежных районах города! Перейдите в более безопасные места! Будьте осторожны! Держитесь подальше от окон!" - сообщил Мрочко.

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Напомним

Как сообщал УНН, российские войска снова обстреливают жилые кварталы Чернобаевки Херсонской области.

Также, известно, что один из российских ударов пришелся по детской больнице – предварительно обошлось без пострадавших.

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