Враг возобновил обстрел Херсона: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские военные возобновили обстрел Херсона. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, в городе раздаются взрывы, передает УНН.
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"Враг возобновил обстрелы Херсона! Взрывы слышны в прибрежных районах города! Перейдите в более безопасные места! Будьте осторожны! Держитесь подальше от окон!" - сообщил Мрочко.
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Напомним
Как сообщал УНН, российские войска снова обстреливают жилые кварталы Чернобаевки Херсонской области.
Также, известно, что один из российских ударов пришелся по детской больнице – предварительно обошлось без пострадавших.