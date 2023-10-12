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Голова Херсонської ОВА закликав родини з дітьми евакуюватись з районів, які постійно обстрілює рф

Голова Херсонської ОВА закликав родини з дітьми евакуюватись з районів, які постійно обстрілює рф

Київ • УНН

 • 354316 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав родин з дітьми виїхати з територій, які найчастіше під російськими обстрілами. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Цитата

«Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці. Мої діти зараз теж не поруч зі мною. Вони з мамою в Україні, але у відносній безпеці», - написав Прокудін.

Він також нагадав про небезпеку російських обстрілів, і запевнив, що рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян.

За словами посадовця, він разом зі всією командою органів влади, медиків, правоохоронців і рятувальників лишається і продовжує працювати в Херсоні.

«Запевняю, ви неодмінно повернетеся додому. Головне, що живими і неушкодженими», - додав Прокудін.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, російські війська знову обстрілюють житлові квартали Чорнобаївки Херсонської області.

Також, відомо, що один з російських ударів прийшовся по дитячій лікарні – поперденьо обійшлося без постраждалих.

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