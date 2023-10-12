Голова Херсонської ОВА закликав родини з дітьми евакуюватись з районів, які постійно обстрілює рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав родин з дітьми виїхати з територій, які найчастіше під російськими обстрілами. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє УНН.
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«Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці. Мої діти зараз теж не поруч зі мною. Вони з мамою в Україні, але у відносній безпеці», - написав Прокудін.
Він також нагадав про небезпеку російських обстрілів, і запевнив, що рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян.
За словами посадовця, він разом зі всією командою органів влади, медиків, правоохоронців і рятувальників лишається і продовжує працювати в Херсоні.
«Запевняю, ви неодмінно повернетеся додому. Головне, що живими і неушкодженими», - додав Прокудін.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, російські війська знову обстрілюють житлові квартали Чорнобаївки Херсонської області.
Також, відомо, що один з російських ударів прийшовся по дитячій лікарні – поперденьо обійшлося без постраждалих.