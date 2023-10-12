Председатель Херсонской ОВА призвал семьи с детьми эвакуироваться из районов, которые постоянно обстреливает рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал семьи с детьми выехать с территорий, которые чаще всего под российскими обстрелами. Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает УНН.
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«Я в очередной раз призываю вас позаботиться о ваших детях и предоставить им возможность жить в более безопасном месте. Мои дети сейчас тоже не рядом со мной. Они с мамой в Украине, но в относительной безопасности», - написал Прокудин.
Он также напомнил об опасности российских обстрелов, и заверил, что рано или поздно ситуация может стать критической для мирных граждан.
По словам чиновника, он вместе со всей командой органов власти, медиков, правоохранителей и спасателей остается и продолжает работать в Херсоне.
«Уверяю, вы непременно вернетесь домой. Главное, что живыми и невредимыми», - добавил Прокудин.
Напомним
Как сообщал УНН, российские войска снова обстреливают жилые кварталы Чернобаевки Херсонской области.
Также, известно, что один из российских ударов пришелся по детской больнице – поперденьо обошлось без пострадавших.