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росіяни обстрілюють Чорнобаївку на Херсонщині: є загиблий та поранений

росіяни обстрілюють Чорнобаївку на Херсонщині: є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 279778 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. російські війська знову обстрілюють житлові квартали Чорнобаївки Херсонської області. Відомо про одну загиблу літню людину та ще одного пораненого. Про це повідомила у четвер Херсонська ОВА, пише УНН.

Деталі

«Чорнобаївка знову під російським ударом. окупанти гатять по житлу місцевих. Загинув чоловік віком 71 рік. Його без свідомості госпіталізували. Але, на жаль, дорогою до лікарні він помер», - йдеться у повідомленні.

Також в результаті обстрілів поранення отримав 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці.

За даними ОВА, внаслідок цих і попередніх «прильотів» пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло.

Доповнення

Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли житловий сектор Чорнобаївки у Херсонській області, відомо про одного загиблого.

Російські війська у четвер знову обстріляли Херсон, удар прийшовся по дитячій лікарні, попередньо, обійшлося без постраждалих.

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