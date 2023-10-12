росіяни обстрілюють Чорнобаївку на Херсонщині: є загиблий та поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. російські війська знову обстрілюють житлові квартали Чорнобаївки Херсонської області. Відомо про одну загиблу літню людину та ще одного пораненого. Про це повідомила у четвер Херсонська ОВА, пише УНН.
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«Чорнобаївка знову під російським ударом. окупанти гатять по житлу місцевих. Загинув чоловік віком 71 рік. Його без свідомості госпіталізували. Але, на жаль, дорогою до лікарні він помер», - йдеться у повідомленні.
Також в результаті обстрілів поранення отримав 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці.
За даними ОВА, внаслідок цих і попередніх «прильотів» пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло.
Доповнення
Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли житловий сектор Чорнобаївки у Херсонській області, відомо про одного загиблого.
Російські війська у четвер знову обстріляли Херсон, удар прийшовся по дитячій лікарні, попередньо, обійшлося без постраждалих.