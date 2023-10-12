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россияне обстреливают Чернобаевку на Херсонщине: есть погибший и раненый

Киев • УНН

 • 279777 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. российские войска снова обстреливают жилые кварталы Чернобаевки Херсонской области. Известно об одном погибшем пожилом человеке и еще одном раненом. Об этом сообщила в четверг Херсонская ОВА, пишет УНН.

Детали

«Чернобаевка снова под российским ударом. оккупанты бьют по жилью местных. Погиб мужчина в возрасте 71 год. Его без сознания госпитализировали. Но, к сожалению, по дороге в больницу он умер», - говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов ранения получил 70-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте.

По данным ОВА, в результате этих и предыдущих «прилетов» повреждены десятки домов в поселке. Частично отсутствует свет.

Дополнение

Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли жилой сектор Чернобаевки в Херсонской области, известно об одном погибшем.

Российские войска в четверг снова обстреляли Херсон, удар пришелся по детской больнице, предварительно, обошлось без пострадавших.

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