россияне обстреливают Чернобаевку на Херсонщине: есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. российские войска снова обстреливают жилые кварталы Чернобаевки Херсонской области. Известно об одном погибшем пожилом человеке и еще одном раненом. Об этом сообщила в четверг Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
«Чернобаевка снова под российским ударом. оккупанты бьют по жилью местных. Погиб мужчина в возрасте 71 год. Его без сознания госпитализировали. Но, к сожалению, по дороге в больницу он умер», - говорится в сообщении.
Также в результате обстрелов ранения получил 70-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте.
По данным ОВА, в результате этих и предыдущих «прилетов» повреждены десятки домов в поселке. Частично отсутствует свет.
Дополнение
Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли жилой сектор Чернобаевки в Херсонской области, известно об одном погибшем.
Российские войска в четверг снова обстреляли Херсон, удар пришелся по детской больнице, предварительно, обошлось без пострадавших.