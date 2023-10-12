росіяни поцілили по дитячій лікарні у Херсоні - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська знову обстріляли Херсон, удар прийшовся по дитячій лікарні, попередньо, обійшлося без постраждалих, повідомили у Херсонській ОВА у четвер, пише УНН.
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"Окупанти вчергове вдарили по Херсону. Було влучання в дитячу лікарню. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож, лікарів і пацієнтів у будівлі не було", - вказали в ОВА у Telegram.
Деталі
Як зазначив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, внаслідок недавнього обстрілу Херсона з боку окупаційних військ пошкоджено одне з відділень медзакладу.
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