росіяни поцілили по дитячій лікарні у Херсоні - ОВА

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"Окупанти вчергове вдарили по Херсону. Було влучання в дитячу лікарню. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож, лікарів і пацієнтів у будівлі не було", - вказали в ОВА у Telegram.

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Як зазначив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, внаслідок недавнього обстрілу Херсона з боку окупаційних військ пошкоджено одне з відділень медзакладу.

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