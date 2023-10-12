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россияне попали по детской больнице в Херсоне - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска снова обстреляли Херсон, удар пришелся по детской больнице, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. Было попадание в детскую больницу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из-за ситуации с безопасностью корпус не работал. Поэтому, врачей и пациентов в здании не было", - указали в ОВА в Telegram.

Детали

Как отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, в результате недавнего обстрела Херсона со стороны оккупационных войск повреждено одно из отделений медучреждения. 

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