россияне попали по детской больнице в Херсоне - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска снова обстреляли Херсон, удар пришелся по детской больнице, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.
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"Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. Было попадание в детскую больницу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из-за ситуации с безопасностью корпус не работал. Поэтому, врачей и пациентов в здании не было", - указали в ОВА в Telegram.
Детали
Как отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, в результате недавнего обстрела Херсона со стороны оккупационных войск повреждено одно из отделений медучреждения.
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