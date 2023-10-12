Чорнобаївка вночі зазнала ворожого обстрілу, є жертва

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"Уночі окупанти обстріляли Чорнобаївку. Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік", - написав Прокудін у Telegram.

З його слів, деталі нічого терору встановлюються.

Нагадаємо

За добу росіяни випустили по Херсонській області 500 снарядів, поранені четверо людей.