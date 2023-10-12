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Чорнобаївка вночі зазнала ворожого обстрілу, є жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли житловий сектор Чорнобаївки у Херсонській області, відомо про одного загиблого, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"Уночі окупанти обстріляли Чорнобаївку. Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік", - написав Прокудін у Telegram.

З його слів, деталі нічого терору встановлюються.

Нагадаємо

За добу росіяни випустили по Херсонській області 500 снарядів, поранені четверо людей.

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