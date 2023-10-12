За добу росіяни випустили по Херсонщині 500 снарядів, поранені четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. За добу 11 жовтня російські військові 98 разів атакували Херсонщину, випустили 500 снарядів по області, 12 — по обласному центру. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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Для обстрілів російські військові використовують різні види озброєння: міномети, артилерію, "Гради", танки, ПТРК, авіацію та безпілотники.
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"Російські снаряди поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу у Бериславському районі та територію кладовища у Херсонському районі. Чотири людини травмовані", написав Прокудін.
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