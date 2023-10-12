Спецпризначенці ССО показали, як прорідили лави окупантів на Донеччині

Цитата

«Ні листя дерев, ні українська земля не прихистили російських терористів. Так буде з кожним!». — йдеться у повідомленні захисників.

Доповнення

Сили спеціальних операцій Збройних сил України — окремий рід сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Неофіційним гімном є пісня «Тихо прийшов, тихо пішов», написана під час російсько-української війни. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну воїни ССО виконали низку важливих спецоперацій.

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