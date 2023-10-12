Спецпризначенці ССО показали, як прорідили лави окупантів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Воїни 3-го полку ССО за допомогою безпілотників відшукали та знищили групу загарбників, які безуспішно ховалась в "зеленці" на облаштованих позиціях. Про це повідомили та опублікували відео Командування Сил спеціальних операцій України, передає УНН.
Цитата
«Ні листя дерев, ні українська земля не прихистили російських терористів. Так буде з кожним!». — йдеться у повідомленні захисників.
Доповнення
Сили спеціальних операцій Збройних сил України — окремий рід сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Неофіційним гімном є пісня «Тихо прийшов, тихо пішов», написана під час російсько-української війни. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну воїни ССО виконали низку важливих спецоперацій.
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