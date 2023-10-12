Спецназовцы ССО показали, как проредили ряды оккупантов в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Воины 3-го полка ССО с помощью беспилотников нашли и уничтожили группу захватчиков, которые безуспешно пряталась в "зеленке" на обустроенных позициях. Об этом сообщили и опубликовали видео Командования Сил специальных операций Украины, передает УНН.
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«Ни листья деревьев, ни украинская земля не приютили российских террористов. Так будет с каждым!», — говорится в сообщении защитников.
Дополнение
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины — отдельный род сил Вооруженных сил Украины, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Неофициальным гимном является песня «Тихо пришел, тихо ушел», написанная во время российско-украинской войны. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину воины ССО выполнили ряд важных спецопераций.
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