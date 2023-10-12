Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по росіянах – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб у раноковму зведенні, передає УНН.
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Зазначається, що українські підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.
Також українська армія продовжує наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.
Усього протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.
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