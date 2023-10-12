Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по россиянам - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
Отмечается, что украинские подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника.
Также украинская армия продолжает наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Улучшили тактическое положение в районе западнее Роботино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.
Всего за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.
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