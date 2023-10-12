Повітряні Сили уночі збили 28 із 33 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Протиповітряна оборона України у ніч на 12 жовтня знищила 28 ворожих дронів-камікадзе. Усього було зафіксовано пуски 33 шахедів. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що уночі противник атакував Україну ударними дронами типу Shahed з північного та південного напрямків – з Білгородської області росії та із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів». Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.
До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 «Shahed-131/136».
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Контекст
Губернатор білгородської області росії заявив про знищення двоє будинків на території області. троє людей загинули, двоє у тяжкому стані госпіталізовані Попередньо через атаку безпілотників. Спочатку він звинувачував Україну у нападі. Потім уточнив, що це попередні дані.