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Воздушные Силы ночью сбили 28 из 33 "шахедов"

Воздушные Силы ночью сбили 28 из 33 "шахедов"

Киев • УНН

 • 317805 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Противовоздушная оборона Украины в ночь на 12 октября уничтожила 28 вражеских дронов-камикадзе. Всего были зафиксированы пуски 33 шахедов. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью противник атаковал Украину ударными дронами типа Shahed с северного и южного направлений – из Белгородской области россии и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Всего зафиксированы пуски 33 «шахедов». Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.

К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В целом этой ночью силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 28 «Shahed-131/136».

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Контекст

Губернатор Белгородской области россии заявил об уничтожении двух домов на территории области. три человека погибли, двое в тяжелом состоянии госпитализированы Предварительно из-за атаки беспилотников. Сначала он обвинял Украину в нападении. Затем уточнил, что это предварительные данные.

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