Воздушные Силы ночью сбили 28 из 33 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Противовоздушная оборона Украины в ночь на 12 октября уничтожила 28 вражеских дронов-камикадзе. Всего были зафиксированы пуски 33 шахедов. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью противник атаковал Украину ударными дронами типа Shahed с северного и южного направлений – из Белгородской области россии и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Всего зафиксированы пуски 33 «шахедов». Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.
К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.
В целом этой ночью силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 28 «Shahed-131/136».
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Контекст
Губернатор Белгородской области россии заявил об уничтожении двух домов на территории области. три человека погибли, двое в тяжелом состоянии госпитализированы Предварительно из-за атаки беспилотников. Сначала он обвинял Украину в нападении. Затем уточнил, что это предварительные данные.