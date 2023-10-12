В Белгородской области России после атаки беспилотника погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. После атаки беспилотника в Белгородской области России из-под завалов дома достали тела двух людей. Предположительно, под завалами может быть ребенок, поиски продолжаются. Об этом сообщил губернатор белгородского региона Вячеслав Гладков, передает УНН.
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"Есть погибшие. Тела двух людей оперативные службы извлекли из-под завалов - это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается", - написал Гладков в Telegram-канале.
Детали
Ранее Гладков сообщил, что частный жилой дом в Белгородской области вспыхнул после падения обломков БПЛА самолетного типа, сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО). Есть двое пострадавших, которых госпитализировали.
Гладков традиционно обвинил в нападении Украину.
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Российские телеграм-каналы пишут, что двое пострадавших в результате атаки БПЛА госпитализированы - один мужчина находится в коме с ожогом дыхательных путей, а еще одна женщина имеет перелом ноги и сотрясение мозга.
Всего же в результате падения обломков беспилотника один дом разрушен полностью, а еще два повреждены.