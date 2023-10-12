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В Белгородской области России после атаки беспилотника погибли два человека

В Белгородской области России после атаки беспилотника погибли два человека

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. После атаки беспилотника в Белгородской области России из-под завалов дома достали тела двух людей. Предположительно, под завалами может быть ребенок, поиски продолжаются. Об этом сообщил губернатор белгородского региона Вячеслав Гладков, передает УНН.

Цитата

"Есть погибшие. Тела двух людей оперативные службы извлекли из-под завалов - это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается", - написал Гладков в Telegram-канале.

Детали

Ранее Гладков сообщил, что частный жилой дом в Белгородской области вспыхнул после падения обломков БПЛА самолетного типа, сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО). Есть двое пострадавших, которых госпитализировали.

Гладков традиционно обвинил в нападении Украину.

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Российские телеграм-каналы пишут, что двое пострадавших в результате атаки БПЛА госпитализированы - один мужчина находится в коме с ожогом дыхательных путей, а еще одна женщина имеет перелом ноги и сотрясение мозга.

Всего же в результате падения обломков беспилотника один дом разрушен полностью, а еще два повреждены.

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