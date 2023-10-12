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У Бєлгородській області Росії після атаки безпілотника загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 395654 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Після атаки безпілотника у Бєлгородській області росії з-під завалів будинку дістали тіла двох людей. Імовірно, під завалами може бути дитина, пошуки продовжуються. Про це повідомив губернатор бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков, передає УНН.

Цитата

"Є загиблі. Тіла двох людей оперативні служби витягли з-під завалів -—це чоловік і жінка. Імовірно, під завалами може знаходитися дитина. Рятувальна операція триває", - написав Гладков у Telegram-каналі.

Деталі

Раніше Гладков повідомив, що приватний житловий будинок у Білгородській області спалахнув після падіння уламків БПЛА літакового типу, збитого системою протиповітряної оборони (ППО). Є двоє постраждалих, яких госпіталізували.

Гладков традиційно звинуватив у нападі Україну.

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Російські телеграм-канали пишуть, що двоє постраждалих внаслідок атаки БПЛА госпіталізовані - один чоловік перебуває в комі з опіком дихальних шляхів, а ще одна жінка має перелом ноги і струс мозку.

Усього ж внаслідок падіння уламків безпілотника один будинок зруйновано повністю, а ще два пошкоджено.

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