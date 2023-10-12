У Бєлгородській області Росії після атаки безпілотника загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Після атаки безпілотника у Бєлгородській області росії з-під завалів будинку дістали тіла двох людей. Імовірно, під завалами може бути дитина, пошуки продовжуються. Про це повідомив губернатор бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков, передає УНН.
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"Є загиблі. Тіла двох людей оперативні служби витягли з-під завалів -—це чоловік і жінка. Імовірно, під завалами може знаходитися дитина. Рятувальна операція триває", - написав Гладков у Telegram-каналі.
Деталі
Раніше Гладков повідомив, що приватний житловий будинок у Білгородській області спалахнув після падіння уламків БПЛА літакового типу, збитого системою протиповітряної оборони (ППО). Є двоє постраждалих, яких госпіталізували.
Гладков традиційно звинуватив у нападі Україну.
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Російські телеграм-канали пишуть, що двоє постраждалих внаслідок атаки БПЛА госпіталізовані - один чоловік перебуває в комі з опіком дихальних шляхів, а ще одна жінка має перелом ноги і струс мозку.
Усього ж внаслідок падіння уламків безпілотника один будинок зруйновано повністю, а ще два пошкоджено.