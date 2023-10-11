Росіяни завдали удару по Харкову: є влучання та поранені цивільні — ОВА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ближче до опівночі російські загарбники обстріляли Харків. Поцілили по одному з районів міста, та травмували місцевого мешканця. Про попередні наслідки вечірньої атаки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

“Окупанти вкотре обстріляли Харків. Зафіксовано „приліт“ в одному з районів міста. За попередньою інформацією, один чоловік отримав поранення”, — зазначив Олег Синєгубов.

Деталі

За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по Харків окрім чоловіка, який зазнав уламкових поранень, по допомогу до медиків звернулась жінка. В харків'янки гостра реакція на стрес. Наразі спеціалісти надають обом постраждалим всю необхідну допомогу.

За даними голови обласної військової адміністрації в обласному центрі через цей обстріл пошкоджений приватний будинок. На місце прильоту виїхали всі екстрені служби.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо

Вибухи на Харківщині пролунали близько 23:30. Олег Синєгубов закликав жителів Харкова і області перебувати в укриттях.

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