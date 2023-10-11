Россияне нанесли удар по Харькову: есть попадания и раненые гражданские - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Ближе к полуночи российские захватчики обстреляли Харьков. Попали по одному из районов города, и травмировали местного жителя. О предварительных последствиях вечерней атаки сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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“Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Зафиксирован „прилет“ в одном из районов города. По предварительной информации, один человек получил ранения”, — отметил Олег Синегубов.
Детали
По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по Харькову кроме мужчины, который получил осколочные ранения, за помощью к медикам обратилась женщина. У харьковчанки острая реакция на стресс. Специалисты предоставляют обоим пострадавшим всю необходимую помощь.
По данным главы областной военной администрации в областном центре из-за этого обстрела поврежден частный дом. На место прилета выехали все экстренные службы.
Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется.
Напомним
Взрывы на Харьковщине прогремели около 23:30. Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.