На Харківщині вибухи, людей закликають перебувати в укриттях

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29 березня, 17:57 • 158160 перегляди

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29 березня, 17:57 • 197173 перегляди

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28 березня, 18:00 • 158576 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів Харкова і області перебувати в укриттях, оскільки російська армія завдає ударів, передає УНН.

Цитата

«Перебувати в укриттях закликає очільник обладміністрації Олег Синєгубов — армія РФ завдає ударів», — написав Олег Синєгубов.

Деталі 

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, ворог бʼє по Харкову. Попередньо є «приліт» по одному з районів на околиці міста. Інформація щодо можливих постраждалих та руйнуваннях наразі збирається.

Актуальну мапу тривог в Україні можна переглянути за посиланням.

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