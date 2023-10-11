На Харківщині вибухи, людей закликають перебувати в укриттях

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«Перебувати в укриттях закликає очільник обладміністрації Олег Синєгубов — армія РФ завдає ударів», — написав Олег Синєгубов.

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Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, ворог бʼє по Харкову. Попередньо є «приліт» по одному з районів на околиці міста. Інформація щодо можливих постраждалих та руйнуваннях наразі збирається.

Актуальну мапу тривог в Україні можна переглянути за посиланням.