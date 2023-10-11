На Харьковщине взрывы, людей призывают находиться в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях, поскольку российская армия наносит удары, передает УНН.
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«Находиться в укрытиях призывает глава обладминистрации Олег Синегубов — армия РФ наносит удары», — написал Олег Синегубов.
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Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, враг бьет по Харькову. Предварительно есть прилет по одному из районов на окраине города. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время собирается.
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