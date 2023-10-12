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Рота АХИЛЛЕС уничтожила вражеской техники на почти 6 млн долларов

Рота АХИЛЛЕС уничтожила вражеской техники на почти 6 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила четыре единицы вражеской техники на Бахмутском направлении. Об этом в телеграмме сообщил командир роты Юрий Федоренко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что защитники попали в БМП-2 стоимостью 150 тысяч долларов, ВАТ (КамАЗ), танк Т-80 за 4 миллиона долларов и САУ 2С9 за 1,6 миллиона долларов.

Защитники также призвали донатить на FPV-камикадзе, которые сейчас крайне необходимы по всей линии фронта, как в наступательных действиях, так и в обороне.

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Справка

Рота артиллерийской аэроразведки «Ахиллес» относится к 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко — формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Дислоцируется в с. Клугино-Башкировка, Харьковская область. Бригада создана в 2000 году. Бригада имеет почетное название в честь Ивана Сирко — кошевого атамана Запорожской Сечи в XVII веке.

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