З’явилося відео, як ЗСУ влучно знищують російську САУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українські бійці знищили російську самохідну артилерійську установку за допомогою артилерії. Відео, як це сталося, опублікував у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, передає УНН.
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Командувач Сухопутними військами написав, що ворожу самохідну артилерійську установку знищили бійці 40 Окремої артилерійської бригади.
Раніше ми повідомляли, як на Харківщині прикордонники знищили два ворожі комплекси "Муром-П".
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