На Харківщині прикордонники знищили два ворожі комплекси "Муром-П"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сили оборони України за допомогою дронів знищили два ворожі комплекси "Муром-П" у Харківській області. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає УНН.
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"Точне влучання - купа російського брухту", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що бійці "Сталевого кордону" разом з підрозділом 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади знищили у Харківській області ворожий УАЗ "Буханка" та два комплекси відео-тепловізійного спостереження "Муром-П".
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