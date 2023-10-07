На Харьковщине пограничники уничтожили два вражеских комплекса "Муром-П"
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Силы обороны Украины с помощью дронов уничтожили два вражеских комплекса "Муром-П" в Харьковской области. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.
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"Точное попадание - куча российского лома", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что бойцы "Стальной границы" вместе с подразделением 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили в Харьковской области вражеский УАЗ "Буханка" и два комплекса видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П".
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