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На Харьковщине пограничники уничтожили два вражеских комплекса "Муром-П"

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УНН. Силы обороны Украины с помощью дронов уничтожили два вражеских комплекса "Муром-П" в Харьковской области. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.

Цитата

"Точное попадание - куча российского лома", - говорится в сообщении.

детали

Отмечается, что бойцы "Стальной границы" вместе с подразделением 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили в Харьковской области вражеский УАЗ "Буханка" и два комплекса видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П".

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