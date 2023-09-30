Артилерія Держприкордонслужби знищила взводний опорний пункт росіян
Київ • УНН
КИЇВ 30 вересня. УНН. Артилеристи Державної прикордонної служби України вразили взводний опорний пункт російських окупантів, завдавши ворогу нових втрат. Про це повідомила Державна прикордонна служба, оприлюднивши відповідне відео у фейсбуці, передає УНН.
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"Статистику втрат окупантів поповнено: артилерія "Сталевого кордону" кількома влучними пострілами "накрила" взводний опорний пункт росіян", - йдеться в дописі.
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Додамо
На Харківщині бійці прикордонного загону «Сталевий кордон» підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі. Це так звана "сіра зона" Харківщини.