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29 березня, 17:57 • 177565 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 224482 перегляди

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28 березня, 18:00 • 168913 перегляди

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28 березня, 17:13 • 169131 перегляди

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Артилерія Держприкордонслужби знищила взводний опорний пункт росіян

Артилерія Держприкордонслужби знищила взводний опорний пункт росіян

Київ • УНН

 • 137088 перегляди

КИЇВ 30 вересня. УНН. Артилеристи Державної прикордонної служби України вразили взводний опорний пункт російських окупантів, завдавши ворогу нових втрат. Про це повідомила Державна прикордонна служба, оприлюднивши відповідне відео у фейсбуці, передає УНН.

Цитата

"Статистику втрат окупантів поповнено: артилерія "Сталевого кордону" кількома влучними пострілами "накрила" взводний опорний пункт росіян", - йдеться в дописі.

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Додамо

На Харківщині бійці прикордонного загону «Сталевий кордон» підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі. Це так звана "сіра зона" Харківщини. 

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