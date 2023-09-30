Артиллерия Госпогранслужбы уничтожила взводный опорный пункт россиян
Киев • УНН
КИЕВ 30 сентября. УНН. Артиллеристы Государственной пограничной службы Украины поразили взводный опорный пункт российских оккупантов, нанеся врагу новые потери. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, обнародовав соответствующее видео в фейсбуке, передает УНН.
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"Статистика потерь оккупантов пополнена: артиллерия "Стального кордона" несколькими точными выстрелами "накрыла" взводный опорный пункт россиян", - говорится в заметке.
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Добавим
На Харьковщине бойцы пограничного отряда «Стальной границы» подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя. Это так называемая "серая зона" Харьковщины.