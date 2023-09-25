Прикордонники розповіли про "полювання" на Куп’янщині у співробітництві із ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Держприкордонслужба на своїй сторінці у Telegram розповіла про успішну операцію зі знищення ворога, яку провели оборонці на кордоні із росією у Харківській області, передає УНН.
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У Куп’янському районі Харківщини розвідники бригади «Сталевий кордон» виявили спроби рашистів укріпитися поблизу кордону. Будуючи лінію фортифікацій на російському боці, загарбники проникли та територію України й почали зводити свої укріплення.
"Коли кількість приблуд сягнула близько півтора десятка, прикордонники спільно з танкістами ЗСУ витіснили ворога за межі державного кордону. Кількох ліквідували прикордонні снайпери, а втікачів наздогнав вогонь танків і мінометів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли зранку Куп'янськ на Харківщині. Пошкоджено господарчу споруду. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сили оборони України продовжують вести оборону на сході та півдні, також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Упродовж минулої доби відбулося 32 бойові зіткнення на фронті.
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