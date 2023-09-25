За добу відбулося 32 бойові зіткнення на фронті – Генштаб

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Зазначається, що авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ України нанесено ураження по двох зенітно-ракетних комплексах, чотирьох артилерійських засобах та складу боєприпасів росіян.

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У ніч на 25 вересня сили ППО збили 19 "шахедів" та 11 "Калібрів", якими росіяни атакували Україну.