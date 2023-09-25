За добу відбулося 32 бойові зіткнення на фронті – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сили оборони України продовжують вести оборону на сході та півдні, також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Упродовж минулої доби відбулося 32 бойові зіткнення на фронті, повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ України нанесено ураження по двох зенітно-ракетних комплексах, чотирьох артилерійських засобах та складу боєприпасів росіян.
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У ніч на 25 вересня сили ППО збили 19 "шахедів" та 11 "Калібрів", якими росіяни атакували Україну.