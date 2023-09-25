Український контрнаступ перейшов у надзвичайно динамічну фазу – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Український контрнаступ перебуває у надзвичайно динамічній фазі, аналітики американського інституту війни (ISW) не готові давати впевнений прогноз розвитку подій, йдеться у їхньому звіті 25 вересня, передає УНН.
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«Нещодавні багатообіцяючі повідомлення про тактичний прогрес України, включно з проривом деяких російських польових укріплень, у районі Оріхова не варто сприймати як гарантію того, що Україна знаходиться на порозі значного оперативного успіху. Спостерігачам слід бути терплячими щодо плану кампанії в Україні та очікувати, що контрнаступ України триватиме впродовж зими 2023 року та до весни 2024 року. Україні не потрібно досягати раптового та драматичного глибокого проникнення, щоб досягти успіху», — йдеться у звіті ISW.
Деталі
Зазначається, що дані NASA FIRMS/VIIRS про термічні аномалії, зібрані 22-24 вересня, показують надзвичайно інтенсивний кластер теплових аномалій на північ від Вербового.
Ці аномалії, хоч і не є вирішальними, є підтверджуючим показником бойових дій на північ від Вербового та підтверджують російські та українські звіти про активність українців між Новофедорівкою та Вербовим.
Російські джерела повідомляють, що українські війська увірвалися у Вербове 22 вересня і станом на 24 вересня продовжували атакувати населений пункт із застосуванням бронетехніки.
Відомо, що станом на 24 вересня українські війська наступають на трьох напрямках в межах Оріхівського виступу.
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