ЗСУ знадобиться три місяці, щоб навчитись запускати ракети Taurus - BILD
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Три місяці знадобиться українським військовим, щоб навчитись запускати німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це пише BILD з посиланням на джерело, передає УНН.
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Німецький уряд уже кілька місяців обговорює можливість поставити Україні німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus. Як вважає оглядач BILD Бйорн Штріцель, недавнє рішення США направити Києву ракети ATACMS може вплинути і на позицію Берліна. Раніше там говорили, що узгоджуватимуть усі постачання зброї зі США, і висловлювали занепокоєння тим, що ракети можуть бути використані для ударів по території рф.
“Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus) тепер недійсні, — сказав BILD оборонний експерт партії ВДП Маркус Фабер. — Розум підказує, що Taurus мають бути поставлені негайно. ... Те, наскільки крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно після атаки на штаб російського Чорноморського флоту”.
За інформацією BILD, навіть якщо Taurus і постачатиме найближчим часом, проблемою стане тривалий термін навчання на них українських військових. Ракети виробляють на заводі компанії MBDA у Шробенхаузені. Виробник вважає, що на підготовку ЗСУ до запуску Taurus піде близько трьох місяців.
“Українці вперше запросили (Taurus) понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання”, — критикує Фабер.
Раніше
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не стала говорити, чи зробить рішення про постачання США керованих ракет ATACMS Україні більш ймовірним зобов'язання Німеччини щодо постачання крилатих ракет Taurus.