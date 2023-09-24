ВСУ понадобится три месяца, чтобы научиться запускать ракеты Taurus - BILD
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Три месяца понадобится украинским военным, чтобы научиться запускать немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет BILD со ссылкой на источник, передает УНН.
Детали
Немецкое правительство уже несколько месяцев обсуждает возможность поставить Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Как считает обозреватель BILD Бьорн Штрицель, недавнее решение США направить Киеву ракеты ATACMS может повлиять и на позицию Берлина. Ранее там говорили, что будут согласовывать все поставки оружия с США, и выражали обеспокоенность тем, что ракеты могут быть использованы для ударов по территории рф.
“Все аргументы ведомства канцлера за задержку (поставок Taurus) теперь недействительны, — сказал BILD оборонный эксперт партии СвДП Маркус Фабер. — Разум подсказывает, что Taurus должны быть поставлены немедленно. ... То, насколько крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно после атаки на штаб российского Черноморского флота”.
По информации BILD, даже если Taurus и будет поставлять в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения на них украинских военных. Ракеты производят на заводе компании MBDA в Шробенхаузене. Производитель считает, что на подготовку ВСУ к запуску Taurus уйдет около трех месяцев.
“Украинцы впервые запросили (Taurus) более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения”, — критикует Фабер.
Ранее
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не стала говорить, сделает ли решение о поставках США управляемых ракет ATACMS Украине более вероятным обязательство Германии по поставке крылатых ракет Taurus.