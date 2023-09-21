Голова МЗС Німеччини заявила, що немає рішення щодо ракет Taurus для України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не стала говорити, чи зробить рішення про постачання США керованих ракет ATACMS Україні більш ймовірним зобов'язання Німеччини щодо постачання крилатих ракет Taurus, повідомляє dpa, пише УНН.
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Президент України Володимир Зеленський, зауважує видання, уже деякий час наполягає на ракетах Taurus німецького виробництва та системі ATACMS американського виробництва.
Бербок, яка торкнулася цього питання в інтерв'ю для німецької громадської телекомпанії ZDF, сказала: "Це вузькоспеціалізоване технологічне обладнання. Ось чому ми маємо дуже ретельно вивчити для себе, як це можна використати".
"Ми перебуваємо у процесі з'ясування цих питань", - додала Бербок.
Як повідомляється, очікується, що Зеленський викладе свої аргументи президенту США Джо Байдену під час візиту до Білого дому у четвер. Зеленський, Бербок та Байден цього тижня були у Нью-Йорку для участі у дебатах в Організації Об'єднаних Націй (ООН).
Бербок заявила, що усвідомлює терміновість цього питання, але додала, що "не може передбачити", що Байден і Зеленський можуть вирішити під час переговорів.
Доповнення
Президент США Джо Байден може оголосити про значний пакет військової допомоги для України в четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Однак, наразі невідомо, чи будуть включені до цього пакету балістичні ракети ATACMS.