Голова МЗС Німеччини заявила, що немає рішення щодо ракет Taurus для України

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Президент України Володимир Зеленський, зауважує видання, уже деякий час наполягає на ракетах Taurus німецького виробництва та системі ATACMS американського виробництва.

Бербок, яка торкнулася цього питання в інтерв'ю для німецької громадської телекомпанії ZDF, сказала: "Це вузькоспеціалізоване технологічне обладнання. Ось чому ми маємо дуже ретельно вивчити для себе, як це можна використати".

"Ми перебуваємо у процесі з'ясування цих питань", - додала Бербок.

Як повідомляється, очікується, що Зеленський викладе свої аргументи президенту США Джо Байдену під час візиту до Білого дому у четвер. Зеленський, Бербок та Байден цього тижня були у Нью-Йорку для участі у дебатах в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Бербок заявила, що усвідомлює терміновість цього питання, але додала, що "не може передбачити", що Байден і Зеленський можуть вирішити під час переговорів.

Доповнення

Президент США Джо Байден може оголосити про значний пакет військової допомоги для України в четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Однак, наразі невідомо, чи будуть включені до цього пакету балістичні ракети ATACMS.