Байден завтра може оголосити про новий пакет допомоги Україні: чи будуть ATACMS поки невідомо

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“Джо Байден планує оголосити про значний пакет військової допомоги Україні вже завтра, протягом візиту Зеленського до Білого дому. Це також підтверджують наші джерела. Основне питання, чи будуть в цьому пакеті ATACMS. Наразі чуємо суперечливі повідомлення про це. Побачимо завтра”, - повідомив Остап Яриш.

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Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує отримати від США ракети великої дальності ATACMS, яке президент Джо Байден все ще розглядає.