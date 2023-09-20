Байден завтра може оголосити про новий пакет допомоги Україні: чи будуть ATACMS поки невідомо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент США Джо Байден може оголосити про значний пакет військової допомоги для України в четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Однак, наразі невідомо, чи будуть включені до цього пакету балістичні ракети ATACMS. Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає УНН.
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“Джо Байден планує оголосити про значний пакет військової допомоги Україні вже завтра, протягом візиту Зеленського до Білого дому. Це також підтверджують наші джерела. Основне питання, чи будуть в цьому пакеті ATACMS. Наразі чуємо суперечливі повідомлення про це. Побачимо завтра”, - повідомив Остап Яриш.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує отримати від США ракети великої дальності ATACMS, яке президент Джо Байден все ще розглядає.