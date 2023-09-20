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Зеленський: Україна та США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання ракет ATACMS

Зеленський: Україна та США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання ракет ATACMS

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує отримати від США ракети великої дальності ATACMS, яке президент Джо Байден все ще розглядає. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю CNN після свого виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.

Цитата

"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський заявив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на росію. Однак, далекобійні ракети потрібні, щоб “підтримувати рівень бойового потенціалу між двома сторонами”.

Також президент зазначив, що це буде "втратою" для України, якщо вона їх не отримає. Додавши, що це призведе до "більшої кількості жертв на полі бою та в інших місцях".

Він також наголосив на потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американських ППО Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

Доповнення

Зеленський розповів, що планує зустрітися зі спікером Палати представників США Кевін Маккарті, під час свого візиту до Вашингтона наприкінці цього тижня. Відповідаючи на запитання щодо скептиків надання Україні більшого фінансування, Зеленський сказав, що тим, хто не бачив війну зблизька, важко порівнювати внутрішні проблеми, такі як громадянські права чи енергетика, з загрозою, з якою стикається країна, що зазнала нападу.

"Дуже важко зрозуміти, коли ви перебуваєте на війні, а коли ні, - сказав Зеленський.

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