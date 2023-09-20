Зеленский: Украина и США "на финишной прямой" в вопросе о поставках ракет ATACMS

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"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал Зеленский.



Детали

Зеленский заявил, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на россию. Однако, дальнобойные ракеты нужны, чтобы “поддерживать уровень боевого потенциала между двумя сторонами”.

Также президент отметил, что это будет "потерей" для Украины, если она их не получит. Добавив, что это приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".

Он также отметил потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности, американских ПВО Patriot, заявив, что они необходимы для защиты гражданских районов.

Дополнение

Зеленский рассказал, что планирует встретиться со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, во время своего визита в Вашингтон в конце этой недели. Отвечая на вопрос о скептиках предоставления Украине большего финансирования, Зеленский сказал, что тем, кто не видел войну вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы, такие как гражданские права или энергетика, с угрозой, с которой сталкивается страна, подвергшаяся нападению.

"Очень трудно понять, когда вы находитесь на войне, а когда нет, - сказал Зеленский.

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