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Сили ППО вночі збили 19 "шахедів" та 11 "Калібрів"

Сили ППО вночі збили 19 "шахедів" та 11 "Калібрів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Уночі силами та засобами протиповітряної оборони збито 19 дронів-камікадзе та 11 ракет типу "Калібр". Більшість повітряних цілей знищили у небі над Одещиною, по одному "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною. Про це повідомили у Силах оборони півдня України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що уночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс". Також застосовував 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху різними областями.

Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Зокрема суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували.

"Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали.

Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло, одна цивільна жінка травмована, їй надано медичну допомогу.

Нагадаємо

Голова Одеської ОВА повідомив, що російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

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