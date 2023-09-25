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Силы ПВО ночью сбили 19 "шахедов" и 11 "Калибров"

Силы ПВО ночью сбили 19 "шахедов" и 11 "Калибров"

Киев • УНН

 • 137500 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Ночью силами и средствами противовоздушной обороны сбито 19 дронов-камикадзе и 11 ракет типа "Калибр". Большинство воздушных целей уничтожили в небе над Одесской областью, по одному "Калибру" над Николаевской и Кировоградской областями. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям.

Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подводная лодка из новороссийской бухты.

К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. В частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали.

"Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали.

Вследствие падения обломков в ходе боевой работы, повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также возгоралась трава на открытых территориях. Пожары ликвидированы. Пострадавших не зафиксировано.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.

Напомним

Глава Одесской ОГА сообщил, что российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

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