Силы ПВО ночью сбили 19 "шахедов" и 11 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Ночью силами и средствами противовоздушной обороны сбито 19 дронов-камикадзе и 11 ракет типа "Калибр". Большинство воздушных целей уничтожили в небе над Одесской областью, по одному "Калибру" над Николаевской и Кировоградской областями. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям.
Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подводная лодка из новороссийской бухты.
К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. В частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали.
"Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали.
Вследствие падения обломков в ходе боевой работы, повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также возгоралась трава на открытых территориях. Пожары ликвидированы. Пострадавших не зафиксировано.
Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.
Напомним
Глава Одесской ОГА сообщил, что российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.