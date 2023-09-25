росіяни вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси, постраждала жінка

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29 березня, 17:57 • 245077 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 318637 перегляди

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28 березня, 18:00 • 204816 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 193924 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. Про це повідоми голова Одеської ОВА, Олег кіпер, передає УНН

Деталі 

Зазначається, що в нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні. 

Злочини російських терористів фіксують правоохоронні органи.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, в Одесі лунали звуки вибухів. 

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