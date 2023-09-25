росіяни вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси, постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. Про це повідоми голова Одеської ОВА, Олег кіпер, передає УНН.
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Зазначається, що в нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.
Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.
Злочини російських терористів фіксують правоохоронні органи.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, в Одесі лунали звуки вибухів.