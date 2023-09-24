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В Одесі пролунала серія вибухів

В Одесі пролунала серія вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Одесі пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В місті та області оголошена повітряна тривога, передає УНН

Деталі 

За даними Повітряних Сил, у напрямку Одещини рухаються ударні безпілотники типу Shahed. Дрони можуть змінювати курс. 

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер написав у телеграмі, щоб жителі Одещини не ігнорували повітряну тривогу і перебували в укриттях до відбою.

Станом на 00.15 повітряна тривога оголошена у Києві, північних, центральних, східних та південних областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням

Нагадаємо

У ніч на 23 вересня Одещина зазнала ракетного удару. Окупанти застосовували надзвукові ракети "Онікси", запущені з тимчасово окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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